На станции МЦД-4 Нижегородская подтопило часть платформы
13:55 13.02.2026
На станции МЦД-4 Нижегородская подтопило часть платформы
происшествия
ржд
московские центральные диаметры (мцд)
2026
На станции МЦД-4 Нижегородская подтопило часть платформы

На станции МЦД-4 Нижегородская подтопило часть платформы из-за прорыва трубы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Часть платформы подтопило на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня днём на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы произошло подтопление части платформы. Причины произошедшего устанавливаются. На месте ведутся работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что на период проведения работ место подтопления огорожено.
"Ситуация не влияет на посадку/высадку пассажиров. Движение поездов осуществляется в штатном режиме", - отмечает дорога.
