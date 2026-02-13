https://ria.ru/20260213/mtsd-2074165552.html
На станции МЦД-4 Нижегородская подтопило часть платформы
Часть платформы подтопило на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщила Московская железная... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
ржд
московские центральные диаметры (мцд)
