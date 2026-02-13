https://ria.ru/20260213/moskvichi-2074082667.html
Москвичей призвали использовать городской транспорт в пятницу
Москвичей призвали использовать для поездок в пятницу городской транспорт на фоне повышенного трафика возле цветочных рынков и снегопада, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москвичей призвали использовать для поездок в пятницу городской транспорт на фоне повышенного трафика возле цветочных рынков и снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"В пятницу, 13 февраля, настоятельно рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт. Быстрее всего – метро, оно работает штатно. По прогнозу аналитиков ЦОДД
, в этот день будет повышенный трафик возле цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Также на загрузку могут повлиять погодные условия – ожидается снег", - рассказали в пресс-службе.
В ЦОДД отметили, что время в пути может вырасти в 2–4 раза особенно вблизи Рижского рынка, а также в центре, на севере, западе и юго-востоке столицы.
"Используйте метро для передвижения по городу. Если поездку на авто не отложить, рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон и быть осторожными на спусках и подъемах с эстакад и мостов. Ситуационный центр ЦОДД будет круглосуточно мониторить обстановку на дорогах для оперативного реагирования и равномерного распределения движения", - добавили в пресс-службе.