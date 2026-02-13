Москвичей призвали использовать городской транспорт в пятницу

В ЦОДД отметили, что время в пути может вырасти в 2–4 раза особенно вблизи Рижского рынка, а также в центре, на севере, западе и юго-востоке столицы.

"Используйте метро для передвижения по городу. Если поездку на авто не отложить, рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон и быть осторожными на спусках и подъемах с эстакад и мостов. Ситуационный центр ЦОДД будет круглосуточно мониторить обстановку на дорогах для оперативного реагирования и равномерного распределения движения", - добавили в пресс-службе.