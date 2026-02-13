Рейтинг@Mail.ru
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей - РИА Новости, 13.02.2026
13:13 13.02.2026
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Москвич" сертифицировал в России одноименный электромобиль модели 3е с отечественной батареей от компании "Рэнера" и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно ОТТС, "Москвич" 3е теперь имеет две литий-ионные батареи на выбор: от китайской компании JAC и от "Рэнеры". Их показатели емкости и запаса хода практически не отличаются - 187 и 180 ампер-часов соответственно (емкость), а также 410 и 397 километров соответственно (запас хода). Масса батарей идентична и составляет 435 килограммов.
Машина имеет передний привод, весит 1765 килограммов, а ее габариты составляют 4410 миллиметров в длину, 1800 - в ширину и 1660 - в высоту. Электродвигатель имеет рабочее напряжение 242 вольта и максимальную 30-минутную мощность 50 киловатт (68 лошадиных сил).
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
11 февраля, 10:59
 
