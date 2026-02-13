https://ria.ru/20260213/moskvich-2074151848.html
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей - РИА Новости, 13.02.2026
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей
Российский автопроизводитель "Москвич" сертифицировал в России одноименный электромобиль модели 3е с отечественной батареей от компании "Рэнера" и получил... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:13:00+03:00
2026-02-13T13:13:00+03:00
2026-02-13T13:13:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841633758_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_f30773666531d32fa22f72c143f5f9b8.jpg
https://ria.ru/20260211/elektromobil-2073598597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841633758_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_9fc21102458e993e65da2c8f8ae00d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
"Москвич" сертифицировал электромобиль с российской батареей
"Москвич" сертифицировал электромобиль модели 3e с российской батареей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Москвич" сертифицировал в России одноименный электромобиль модели 3е с отечественной батареей от компании "Рэнера" и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно ОТТС, "Москвич" 3е теперь имеет две литий-ионные батареи на выбор: от китайской компании JAC и от "Рэнеры". Их показатели емкости и запаса хода практически не отличаются - 187 и 180 ампер-часов соответственно (емкость), а также 410 и 397 километров соответственно (запас хода). Масса батарей идентична и составляет 435 килограммов.
Машина имеет передний привод, весит 1765 килограммов, а ее габариты составляют 4410 миллиметров в длину, 1800 - в ширину и 1660 - в высоту. Электродвигатель имеет рабочее напряжение 242 вольта и максимальную 30-минутную мощность 50 киловатт (68 лошадиных сил).