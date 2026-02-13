https://ria.ru/20260213/moskva-2075789810.html
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно, сообщил комплекс... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно", - говорится в сообщении комплекса в Max.
Отмечается, что ночью и ранним утром было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяеnся по мере выпадения осадков.
"Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.