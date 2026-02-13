В Москве ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно", - говорится в сообщении комплекса в Max.

Отмечается, что ночью и ранним утром было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяеnся по мере выпадения осадков.