В Москве ликвидируют последствия снегопада
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:57 13.02.2026 (обновлено: 15:30 20.02.2026)
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно, сообщил комплекс... РИА Новости, 20.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
москва
Новости
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве ликвидируют последствия снегопада

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в столице до 20 февраля включительно", - говорится в сообщении комплекса в Max.
Отмечается, что ночью и ранним утром было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяеnся по мере выпадения осадков.
"Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
