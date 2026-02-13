Рейтинг@Mail.ru
В Москве начался первый в этом году дождь - РИА Новости, 13.02.2026
19:45 13.02.2026
В Москве начался первый в этом году дождь
Первый в этом году дождь начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:45:00+03:00
2026-02-13T19:45:00+03:00
михаил леус, москва, погода, общество
Михаил Леус, Москва, Погода, Общество
В Москве начался первый в этом году дождь

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Первый дождь начался в некоторых районах столицы, в частности мелкий дождь моросит в центре и на востоке города.
В пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столицу пришла первая в этом году оттепель: температура воздуха превысила отметку в плюс два градуса.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
11 февраля, 16:14
 
Михаил ЛеусМоскваПогодаОбщество
 
 
