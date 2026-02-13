https://ria.ru/20260213/moskva-2074279208.html
В Москве начался первый в этом году дождь
Первый в этом году дождь начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
михаил леус
москва
погода
общество
