В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали - РИА Новости, 13.02.2026
19:24 13.02.2026
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали
Два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты в Москве, они госпитализированы, проводится проверка, сообщает столичный главк прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2026
москва
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты в Москве, они госпитализированы, проводится проверка, сообщает столичный главк прокуратуры.
Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что двое детей в Москве провалились в колодец на парковке.
"Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств получения двумя малолетними детьми травм на западе Москвы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным прокуратуры, на улице Главмосстроя двое малолетних мальчиков 2016 года рождения забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты. Уточняется, что малолетние госпитализированы.
Кроме того, установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре.
