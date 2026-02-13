В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты в Москве, они госпитализированы, проводится проверка, сообщает столичный главк прокуратуры.

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что двое детей в Москве провалились в колодец на парковке.

"Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств получения двумя малолетними детьми травм на западе Москвы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным прокуратуры, на улице Главмосстроя двое малолетних мальчиков 2016 года рождения забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты. Уточняется, что малолетние госпитализированы.