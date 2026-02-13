https://ria.ru/20260213/moskva-2074277054.html
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали
Два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты в Москве, они госпитализированы, проводится проверка, сообщает столичный главк прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Два ребенка забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты в Москве, они госпитализированы, проводится проверка, сообщает столичный главк прокуратуры.
"Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств получения двумя малолетними детьми травм на западе Москвы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным прокуратуры, на улице Главмосстроя двое малолетних мальчиков 2016 года рождения забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты. Уточняется, что малолетние госпитализированы.
Кроме того, установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре.