В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
13.02.2026
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
В Москве мужчина разбил бутылку, катаясь на снегоходе, и попал в больницу
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Мужчина разбил бутылку коньяка под курткой, катаясь на снегоходе, в результате московские хирурги НИИ имени Склифосовского доставали пробку от бутылки, застрявшую у него в области лёгких, сообщается в Telegram-канале
медучреждения.
Как сообщили врачи, бутылку коньяка пациент взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Но застолья не случилось: мужчина упал со снегохода.
"Бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких, в плевральной полости. Скорая помощь доставила мужчину в "Склиф" (НИИ имени Склифосовского в Москве
- ред.)", - говорится в сообщении.
Как отметили врачи, пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие.
"Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку торакоскопически через небольшой прокол. Часть пробки лежала прямо на легком в труднодоступном месте", - отмечается в сообщении.
Как сообщили в больнице, хирурги удалили фрагмент, не допустив развития инфекции. Спустя 5 дней лечения пациент выписался, пообещав врачам больше так не праздновать.