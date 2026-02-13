В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчина разбил бутылку коньяка под курткой, катаясь на снегоходе, в результате московские хирурги НИИ имени Склифосовского доставали пробку от бутылки, застрявшую у него в области лёгких, сообщается в Мужчина разбил бутылку коньяка под курткой, катаясь на снегоходе, в результате московские хирурги НИИ имени Склифосовского доставали пробку от бутылки, застрявшую у него в области лёгких, сообщается в Telegram-канале медучреждения.

Как сообщили врачи, бутылку коньяка пациент взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Но застолья не случилось: мужчина упал со снегохода.

"Бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких, в плевральной полости. Скорая помощь доставила мужчину в "Склиф" (НИИ имени Склифосовского в Москве - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отметили врачи, пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие.

"Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку торакоскопически через небольшой прокол. Часть пробки лежала прямо на легком в труднодоступном месте", - отмечается в сообщении.