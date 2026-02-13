Рейтинг@Mail.ru
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
18:58 13.02.2026
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки
Мужчина разбил бутылку коньяка под курткой, катаясь на снегоходе, в результате московские хирурги НИИ имени Склифосовского доставали пробку от бутылки,... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, москва, снегопад в москве
Происшествия, Москва, Снегопад в Москве
В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки

В Москве мужчина разбил бутылку, катаясь на снегоходе, и попал в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчина разбил бутылку коньяка под курткой, катаясь на снегоходе, в результате московские хирурги НИИ имени Склифосовского доставали пробку от бутылки, застрявшую у него в области лёгких, сообщается в Telegram-канале медучреждения.
Как сообщили врачи, бутылку коньяка пациент взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Но застолья не случилось: мужчина упал со снегохода.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке
11 февраля, 11:56
"Бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких, в плевральной полости. Скорая помощь доставила мужчину в "Склиф" (НИИ имени Склифосовского в Москве - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отметили врачи, пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие.
"Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку торакоскопически через небольшой прокол. Часть пробки лежала прямо на легком в труднодоступном месте", - отмечается в сообщении.
Как сообщили в больнице, хирурги удалили фрагмент, не допустив развития инфекции. Спустя 5 дней лечения пациент выписался, пообещав врачам больше так не праздновать.
Работа прифронтового госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Для меня это гражданская война". Как врач из Москвы помогает фронту
26 января, 08:00
 
