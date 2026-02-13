Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о подрыве машины сотрудника НИИ внесли в список террористов
18:29 13.02.2026
Фигурантов дела о подрыве машины сотрудника НИИ внесли в список террористов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Четверо фигурантов дела о подрыве машины сотрудника оборонного НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха в Москве внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Первого декабря 2025 года в Новой Москве взорвался и сгорел автомобиль. Как оказалось, машина принадлежала сотруднику НИИ, он не пострадал. Уже на следующий день были задержаны подозреваемые.
По версии следствия, четверо фигурантов изготовили и закрепили на дно автомобиля взрывчатку, следили за жертвой, в том числе используя конспиративные квартиры, а также изучали его распорядок дня. Следствие установило, что сестры Нина и Полина Бескурниковы извлекли взрывчатку из тайника и передали соучастнику - студенту колледжа Алану Гурдзибееву - он следил за сотрудником НИИ, арендовал жилье и установил взрывное устройство под авто жертвы. Менеджер логистической компании Светлана Брыксина, в свою очередь, возила сестер со взрывчаткой. В настоящее время все четверо арестованы.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гурдзибеев Алан Максимович, 4 мая 2007 года рождения, город Калуга Калужской Области, Бескурникова Нина Алексеевна, 6 апреля 2005 года рождения, город Москва, Бескурникова Полина Алексеевна, 26 июля 2006 года рождения, город Москва, Брыксина Светлана Алексеевна, 10 сентября 01983 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
