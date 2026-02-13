Фигурантов дела о подрыве машины сотрудника НИИ внесли в список террористов

По версии следствия, четверо фигурантов изготовили и закрепили на дно автомобиля взрывчатку, следили за жертвой, в том числе используя конспиративные квартиры, а также изучали его распорядок дня. Следствие установило, что сестры Нина и Полина Бескурниковы извлекли взрывчатку из тайника и передали соучастнику - студенту колледжа Алану Гурдзибееву - он следил за сотрудником НИИ, арендовал жилье и установил взрывное устройство под авто жертвы. Менеджер логистической компании Светлана Брыксина, в свою очередь, возила сестер со взрывчаткой. В настоящее время все четверо арестованы.