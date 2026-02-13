Ликсутов: Москва оформила 36 офсетных контрактов c 2017 года

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти оформили 36 офсетных контрактов за период с 2017 по 2025 год, по ним в Москву поступят лекарства, медизделия, оборудование для городского хозяйства и другие товары, отметил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он заявил, что город выстраивает системную поддержку производств через контракты с гарантией сбыта по поручению Сергея Собянина.

"Это позволяет заранее планировать потребности столицы и одновременно создавать новые предприятия, ориентированные на долгосрочные поставки. За девять лет Москва заключила 36 таких контрактов по ключевым направлениям: в сфере фармацевтики и медизделий, питания для молочных кухонь, городской инфраструктуры и транспорта. Общий объем закупок по соглашениям составит 734,4 миллиарда рублей, реализация проектов даст городу свыше 9 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Отмечается, что первый подобный контракт был оформлен в 2017 году. По его условиям, инвесторы модернизируют или создают производства, а столица берет обязательство закупать продукцию в течение долгого срока.

В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов назвал офсетные контракты одним из базовых инструментов поддержки, по которому в город поставляется продукция, а у бизнеса есть гарантированный спрос.

"В 2025 году Москва заключила восемь соглашений, в рамках которых инвесторы направят не менее 4,3 миллиарда рублей на создание и модернизацию промышленных предприятий", – рассказал Гарбузов.

Инвесторы уже закончили создание предприятий по 11 контрактам. Так, по ним в город поступают различные лекарства, в соцучреждения – медицинские изделия, а в молочно-раздаточные пункты – детское питание.

Также в 2025 году город заключил договор на поставку 2 тысяч билетных терминалов, их будут производить на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря этому проекту у оборудования будут улучшены характеристики, расширены их возможности. А при помощи обновленных устройств время обслуживания пассажиров уменьшится более чем в два раза.

Помимо этого, столица локализовала выпуск дорожных знаков, производство идет по принципу полного цикла. За десять лет Москва проведет закупку более 1,5 миллиона знаков и компонентов. Инвестор же вложит в проект не менее миллиарда рублей, а глубина локализации вырастет до 100%.

В ушедшем году город оформил межрегиональное соглашение. По нему в Пермском крае будет создано предприятие по выпуску флокулянтов для обработки осадка сточных вод. Инвестиции – не менее 1 миллиарда рублей, столица закупит более 23 тысяч тонн продукции.