Ликсутов: Москва оформила 36 офсетных контрактов c 2017 года
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:40 13.02.2026
Ликсутов: Москва оформила 36 офсетных контрактов c 2017 года
Ликсутов: Москва оформила 36 офсетных контрактов c 2017 года
Столичные власти оформили 36 офсетных контрактов за период с 2017 по 2025 год, по ним в Москву поступят лекарства, медизделия, оборудование для городского... РИА Новости, 13.02.2026
москва, максим ликсутов, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: Москва оформила 36 офсетных контрактов c 2017 года

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти оформили 36 офсетных контрактов за период с 2017 по 2025 год, по ним в Москву поступят лекарства, медизделия, оборудование для городского хозяйства и другие товары, отметил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он заявил, что город выстраивает системную поддержку производств через контракты с гарантией сбыта по поручению Сергея Собянина.
Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2%
26 января, 07:07
"Это позволяет заранее планировать потребности столицы и одновременно создавать новые предприятия, ориентированные на долгосрочные поставки. За девять лет Москва заключила 36 таких контрактов по ключевым направлениям: в сфере фармацевтики и медизделий, питания для молочных кухонь, городской инфраструктуры и транспорта. Общий объем закупок по соглашениям составит 734,4 миллиарда рублей, реализация проектов даст городу свыше 9 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что первый подобный контракт был оформлен в 2017 году. По его условиям, инвесторы модернизируют или создают производства, а столица берет обязательство закупать продукцию в течение долгого срока.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов назвал офсетные контракты одним из базовых инструментов поддержки, по которому в город поставляется продукция, а у бизнеса есть гарантированный спрос.
"В 2025 году Москва заключила восемь соглашений, в рамках которых инвесторы направят не менее 4,3 миллиарда рублей на создание и модернизацию промышленных предприятий", – рассказал Гарбузов.
Инвесторы уже закончили создание предприятий по 11 контрактам. Так, по ним в город поступают различные лекарства, в соцучреждения – медицинские изделия, а в молочно-раздаточные пункты – детское питание.
Также в 2025 году город заключил договор на поставку 2 тысяч билетных терминалов, их будут производить на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря этому проекту у оборудования будут улучшены характеристики, расширены их возможности. А при помощи обновленных устройств время обслуживания пассажиров уменьшится более чем в два раза.
Помимо этого, столица локализовала выпуск дорожных знаков, производство идет по принципу полного цикла. За десять лет Москва проведет закупку более 1,5 миллиона знаков и компонентов. Инвестор же вложит в проект не менее миллиарда рублей, а глубина локализации вырастет до 100%.
В ушедшем году город оформил межрегиональное соглашение. По нему в Пермском крае будет создано предприятие по выпуску флокулянтов для обработки осадка сточных вод. Инвестиции – не менее 1 миллиарда рублей, столица закупит более 23 тысяч тонн продукции.
Ранее Ликсутов рассказал, что компании ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств в 2,2 раза больше средств к 2030 году по сравнению с текущими показателями.
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ
12 февраля, 11:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
