МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Текущая оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке, безоттепельный период продолжался 47 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столицу пришли первые оттепели 2026 года, и уже около 11 часов температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила нулевую отметку и составила плюс 0,2 градуса, а около 14 часов термометры в городе показывали около двух градусов тепла. Таким образом, в Москве прервался длительный безоттепельный период, продолжавшийся с 28 декабря 2025 года по 12 февраля 2026 года, и составивший 47 дней. Это второй по протяженности в XXI веке период без положительных температур. На первом месте в этом холодном списке остаётся безоттепельный период 2009-2010 года, начавшийся 29 декабря 2009 года и завершившийся 23 февраля 2010 года, протяжённость которого составила 57 дней", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в истории метеостанции ВДНХ, начавшей работу в 1948 году, были и более длительные безоттепельные периоды, а самым длинным из них стал период протяжённостью в 82 дня, с 16 декабря 1950 по 7 марта 1951 года.