Рейтинг@Mail.ru
Оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074226617.html
Оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке
Оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке - РИА Новости, 13.02.2026
Оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке
Текущая оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке, безоттепельный период продолжался 47 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:59:00+03:00
2026-02-13T16:59:00+03:00
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/06/1480800645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_41fc1ccd472cb1decaed0088f675b484.jpg
https://ria.ru/20260213/podmoskove-2074208799.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/06/1480800645_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_3b6af0cbf529c47692e1e13a985b865c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке

Синоптик Леус: оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Текущая оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке, безоттепельный период продолжался 47 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столицу пришли первые оттепели 2026 года, и уже около 11 часов температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила нулевую отметку и составила плюс 0,2 градуса, а около 14 часов термометры в городе показывали около двух градусов тепла. Таким образом, в Москве прервался длительный безоттепельный период, продолжавшийся с 28 декабря 2025 года по 12 февраля 2026 года, и составивший 47 дней. Это второй по протяженности в XXI веке период без положительных температур. На первом месте в этом холодном списке остаётся безоттепельный период 2009-2010 года, начавшийся 29 декабря 2009 года и завершившийся 23 февраля 2010 года, протяжённость которого составила 57 дней", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в истории метеостанции ВДНХ, начавшей работу в 1948 году, были и более длительные безоттепельные периоды, а самым длинным из них стал период протяжённостью в 82 дня, с 16 декабря 1950 по 7 марта 1951 года.
На месте обрушения крыши жилого дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий
Вчера, 16:11
 
МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала