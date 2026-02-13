Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зимняя и умеренно морозная погода вернется в Москву в ночь на воскресенье, высока вероятность, что оттепелей в нынешнем феврале больше не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.