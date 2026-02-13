Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074226417.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода - РИА Новости, 13.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Зимняя и умеренно морозная погода вернется в Москву в ночь на воскресенье, высока вероятность, что оттепелей в нынешнем феврале больше не будет, сообщил ведущий РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:58:00+03:00
2026-02-13T16:58:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074015551_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9a60d0382c6965fbd04e2b09a723dc4b.jpg
https://ria.ru/20260213/perepady-2074071964.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074015551_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c26d845617588e15361a30a443e69283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

Синоптик Леус: зимняя погода вернется в Москву в ночь на воскресенье

© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
Снегопад в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зимняя и умеренно морозная погода вернется в Москву в ночь на воскресенье, высока вероятность, что оттепелей в нынешнем феврале больше не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил, что текущая оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке.
"Оттепели в Москве закончатся в ночь на воскресенье, и в регион вернётся зимняя, умеренно морозная погода. Высока вероятность того, что эта оттепель в столице останется единственной в нынешнем феврале. При этом средняя температура оставшейся части последнего зимнего месяца будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Прохожие во время снегопада в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Врач рассказал, для кого опасны резкие температурные перепады
Вчера, 06:37
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала