Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Зимняя и умеренно морозная погода вернется в Москву в ночь на воскресенье, высока вероятность, что оттепелей в нынешнем феврале больше не будет, сообщил ведущий РИА Новости, 13.02.2026
