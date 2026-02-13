В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в бутерброде

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мужчина пытался пронести пакетики с гашишем внутри бутерброда в больницу на востоке Москвы, он задержан и передал полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Росгвардейцы прибыли по тревожному сигналу в одну из охраняемых больниц на востоке Москвы. К правоохранителям обратился сотрудник организации и сообщил, что неизвестный мужчина пытался пройти внутрь с подозрительными веществами, похожими на наркотические.
«
"Тридцатишестилетнего уроженца Ставропольского края задержали, на место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у гражданина изъяли свёрток с неустановленным содержимым, спрятанный внутри бутерброда", - говорится в канале главка на платформе Max.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проведённая экспертиза показала, что изъятым содержимым свёртка были пакетики с гашишем.
Ранее в эту же больницу наркотические вещества пытались пронести еще трое наркокурьеров. Все они были задержаны и переданы в полицию.