Рейтинг@Mail.ru
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074209144.html
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве увеличилась на семь-девять сантиметров за последние сутки, и достигла 57 сантиметров, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:12:00+03:00
2026-02-13T16:12:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522784_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_10e0a0ab6aa53a4fbd22154a37f80658.jpg
https://ria.ru/20260212/pogoda-2073926258.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a9cd4046c0db3c28acd084221bfe612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров

РИА Новости: в Москве снежный покров увеличился на 7-9 см за последние сутки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади во время снегопада в Москве
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве увеличилась на семь-девять сантиметров за последние сутки, и достигла 57 сантиметров, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"Снежный покров с нами надолго, для него характерна очень сложная динамика. В конце января был 61 сантиметр, потом высота снежного покрова уменьшалась до 42. За несколько предыдущих снегопадов он повысился до 48, а сегодня на метеостанции ВДНХ – 57 сантиметров, прирост 9. В Тушино - на 7 сантиметров. Можно сказать, от 7 до 9 сантиметров увеличилась высота снежного покрова", - сказала Макарова.
Она отметила, что из-за влажной и тёплой погоды снег будет оседать и уплотняться, а его высота уменьшится.
Последствия снегопада в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?
12 февраля, 16:02
 
ОбществоМоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала