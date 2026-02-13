https://ria.ru/20260213/moskva-2074209144.html
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве увеличилась на семь-девять сантиметров за последние сутки, и достигла 57 сантиметров, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 13.02.2026
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
россия
В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров
