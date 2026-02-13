В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве увеличилась на семь-девять сантиметров за последние сутки, и достигла 57 сантиметров, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.