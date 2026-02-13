В Москве спасатели усилили контроль рек и водоемов

Заммэра рассказал, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 26 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно в зимний период используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - добавил он.