В Москве спасатели усилили контроль рек и водоемов - РИА Новости, 13.02.2026
15:57 13.02.2026
В Москве спасатели усилили контроль рек и водоемов
В Москве спасатели усилили контроль рек и водоемов
Столичные спасатели усилили контроль городских рек и водоемов из-за оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
2026
москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
В Москве спасатели усилили контроль рек и водоемов

Заммэра Бирюков: В Москве усилили контроль рек и водоемов из-за оттепели

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль городских рек и водоемов из-за оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах ведут усиленное патрулирование рек и водоемов с учетом резкого повышения температуры, из-за чего на Москве-реке лед местами рыхлый, с промоинами. Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 26 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно в зимний период используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов и рыбаками.
