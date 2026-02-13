Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Похолодание ожидает Москву почти на сутки раньше, чем предполагалось ранее, температура опустится до минус 10 градусов уже в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Похолодание по последнему прогнозу произойдет раньше. Процесс идет быстрее, это уточнено последними прогнозами. Такое существенное понижение температуры будет. Плюс 2, плюс 4 мы прогнозируем в Москве днём в субботу, а следующая ночь уже минус 8, минус 10 градусов. По предыдущему прогнозу похолодание должно было начаться только вечером, а получилось почти на сутки начинается раньше", - сказала Макарова.
Она добавила, что, смена температуры будет сопровождается снегом и усилением ветра до 6-11 метров в секунду.
"Прогнозируется сильная гололедица, это важно учитывать и автомобилистам, и пешеходам", - отметила синоптик.
