Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

"Похолодание по последнему прогнозу произойдет раньше. Процесс идет быстрее, это уточнено последними прогнозами. Такое существенное понижение температуры будет. Плюс 2, плюс 4 мы прогнозируем в Москве днём в субботу, а следующая ночь уже минус 8, минус 10 градусов. По предыдущему прогнозу похолодание должно было начаться только вечером, а получилось почти на сутки начинается раньше", - сказала Макарова.