В Москве обсудили перспективы развития сферы гостеприимства

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В рамках бизнес-завтрака заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева обсудила с представителями городского гостиничного бизнеса проблемы и вызовы отрасли, а также перспективы развития индустрии гостеприимства, которые открываются в рамках федпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
Багреева отметила, что меры поддержки столичных компаний постоянно донастраиваются с учетом прямого диалога с представителями отрасли. Обратная связь помогает синхронизировать решения Москвы с реальными потребностями сферы.
"Турпоток в Москву постоянно растет, только в прошлом году столицу посетили рекордные 26,5 миллиона туристов, поэтому город вместе с бизнесом постоянно работает над повышением эффективности отрасли, в том числе в рамках реализации федерального проекта “Производительность труда”", – отметила заместитель столичного мэра, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Также она поблагодарила представителей столичного гостиничного бизнеса.
"Отель – это место, где гости ожидают комфорта и уюта, качественного сервиса и внимания к мелочам. И зачастую именно здесь формируется значительная часть впечатлений и воспоминаний от поездки в наш город", – сообщила Багреева.
© Фото : Комплекс экономической политики городаВстреча с представителями индустрии гостеприимства Москвы
Частью федпроекта с 2024 года стали 32 компании туристической сферы столицы. При помощи специалистов "Мосстратегии" они могут оптимизировать операционные процессы и сделать бизнес более эффективным.
Те компании, которые не являются частью федпроекта, могут пройти дополнительное обучение бережливым технологиям и цифровой консалтинг.
В пресс-службе напомнили, что у столицы есть цель нарастить в два раза турпоток. Поэтому особое внимание власти уделяют росту эффективности всей цепочки клиентского пути – от гостиниц до ресторанов.
Подводя итоги бизнес-завтрака, специалисты назвали востребованным прямой диалог между бизнесом и властями города. Предложения и практики будут использованы при развитии мер роста эффективности и создания мер поддержки отрасли.
В 2022–2024 годах в Москве действовал нацпроект "Производительность труда", он функционировал за счет средств городского бюджета. С 2025 года компании увеличивают производительность труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (в него входит федеральный проект "Производительность труда"). Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных компаний. Федеральный проект действует в Москве за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".
