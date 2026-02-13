Рейтинг@Mail.ru
13:43 13.02.2026
В Москве рецидивистка украла картину за 50 тысяч рублей
В Москве рецидивистка украла картину за 50 тысяч рублей

В Москве рецидивистка украла картину со слоном за 50 тысяч рублей

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Рецидивистка украла рукописную картину за 50 тысяч рублей с выставки Центра московского долголетия на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД РФ.
"В канун Нового года сотрудники столичного Центров московского долголетия обнаружили отсутствие одного из экспонатов недавно проходившей там выставки – рукописной картины с изображением слона, стоимость которой оценивается в 50 тысяч рублей. О случившемся они сообщили владельцу имущества, который сразу же обратился за помощью в полицию", - говорится в канале главка на платформе Max.
Полицейские установили и задержали подозреваемую - ею оказалась ранее неоднократно судимая 25-летняя жительница столицы. На допросе она пояснила, что на преступление ее толкнуло "состояние души".
Похищенная картина изъята и уже возвращена автору. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
