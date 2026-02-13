https://ria.ru/20260213/moskva-2074156551.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 13.02.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:31:00+03:00
2026-02-13T13:31:00+03:00
2026-02-13T13:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_0:209:3026:1911_1920x0_80_0_0_e93cd082c6a1dee24bcbc7a951e85f38.jpg
https://ria.ru/20260212/pogoda-2073926258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9618a459fa6e86d7883853d4e38c756b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
В Москве ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. Практически ежедневно ожидается снег. Вчерашний снегопад сегодня сменился резкой оттепелью, затем ожидаем вновь минусовые температуры. Городские службы работают в усиленном режиме, принимаются комплексные меры по ликвидации последствий непогоды", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется с определенными интервалами.
"Коммунальные службы очищают системы водоотведения, водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы, чтобы они могли быстро пропускать талую воду. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний. Проводим очистку крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Этот снег необходимо оперативно убрать, так как из-за оттепели он становится тяжелым", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находятся работы всех систем жизнеобеспечения столицы. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.