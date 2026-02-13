Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. Практически ежедневно ожидается снег. Вчерашний снегопад сегодня сменился резкой оттепелью, затем ожидаем вновь минусовые температуры. Городские службы работают в усиленном режиме, принимаются комплексные меры по ликвидации последствий непогоды", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется с определенными интервалами.

"Коммунальные службы очищают системы водоотведения, водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы, чтобы они могли быстро пропускать талую воду. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний. Проводим очистку крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Этот снег необходимо оперативно убрать, так как из-за оттепели он становится тяжелым", - уточнил Бирюков.