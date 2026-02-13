Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:31 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074156551.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 13.02.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:31:00+03:00
2026-02-13T13:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_0:209:3026:1911_1920x0_80_0_0_e93cd082c6a1dee24bcbc7a951e85f38.jpg
https://ria.ru/20260212/pogoda-2073926258.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9618a459fa6e86d7883853d4e38c756b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

В Москве ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, который сменился резкой оттепелью, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. Практически ежедневно ожидается снег. Вчерашний снегопад сегодня сменился резкой оттепелью, затем ожидаем вновь минусовые температуры. Городские службы работают в усиленном режиме, принимаются комплексные меры по ликвидации последствий непогоды", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется с определенными интервалами.
"Коммунальные службы очищают системы водоотведения, водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы, чтобы они могли быстро пропускать талую воду. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний. Проводим очистку крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Этот снег необходимо оперативно убрать, так как из-за оттепели он становится тяжелым", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находятся работы всех систем жизнеобеспечения столицы. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Последствия снегопада в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?
12 февраля, 16:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала