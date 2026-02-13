Рейтинг@Mail.ru
12:46 13.02.2026 (обновлено: 13:00 13.02.2026)
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в Совет мира
Москва едва ли нуждается в том, чтобы Минск представлял ее интересы в "Совете мира", если речь в нем действительно пойдет о Газе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:46:00+03:00
2026-02-13T13:00:00+03:00
Песков прокомментировал вступление Белоруссии в Совет мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва едва ли нуждается в том, чтобы Минск представлял ее интересы в "Совете мира", если речь в нем действительно пойдет о Газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что Белоруссия в "Совета мира" будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
7 февраля, 17:41
"В отличие от Минска, мы пока, как вы правильно заметили, не определились своей позицией по "Совету мира". Этот вопрос продолжает находиться в проработке министерства иностранных дел, которые во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытаются разобраться с этой темой. В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Минск пока представлять интересы России на "Совете мира" и является ли такой формат рабочим в рамках Союзного государства.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
12 февраля, 22:24
 
