Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Девелоперы заключили с властями Москвы 74 инфраструктурных договора по результатам 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В рамках договоров, как уточнил он, компании возводят и передают городу детские сады, школы и прочие объекты инфраструктуры.

"Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры. За прошедший год количество таких документов увеличилось почти вдвое: в 2024-м было заключено 18 договоров на строительство и передачу городу 22 социальных объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Например, как указывается в сообщении, для развития Рублево-Архангельского в 120-м квартале Кунцева с 2026 по 2039 год возведут два образовательных комплекса, четыре школы и семь детских садов.