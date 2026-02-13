https://ria.ru/20260213/moskva-2074132037.html
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора - РИА Новости, 13.02.2026
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора
Девелоперы заключили с властями Москвы 74 инфраструктурных договора по результатам 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:32:00+03:00
2026-02-13T14:32:00+03:00
2026-02-13T14:32:00+03:00
москва
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора в 2025 году
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Девелоперы заключили с властями Москвы 74 инфраструктурных договора по результатам 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В рамках договоров, как уточнил он, компании возводят и передают городу детские сады, школы и прочие объекты инфраструктуры.
"Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры. За прошедший год количество таких документов увеличилось почти вдвое: в 2024-м было заключено 18 договоров на строительство и передачу городу 22 социальных объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, как указывается в сообщении, для развития Рублево-Архангельского в 120-м квартале Кунцева с 2026 по 2039 год возведут два образовательных комплекса, четыре школы и семь детских садов.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году планируется построить свыше 100 соцобъектов.