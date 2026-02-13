В Москве установили около 85 тысяч "умных" фонарей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год около 85 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, в настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает 1 миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в 2025 году установили около 85 тысяч таких приборов", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".

"Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - добавил он.