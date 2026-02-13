https://ria.ru/20260213/moskva-2074121333.html
В Москве установили около 85 тысяч "умных" фонарей
В Москве установили около 85 тысяч "умных" фонарей
В Москве установили около 85 тысяч "умных" фонарей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год около 85 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве установили около 85 тысяч "умных" фонарей
Около 85 тысяч "умных" фонарей появилось в Москве в прошлом году
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год около 85 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, в настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает 1 миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в 2025 году установили около 85 тысяч таких приборов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".
"Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.