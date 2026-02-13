https://ria.ru/20260213/moskva-2074115308.html
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
москва
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Порядка 340 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, за прошлый год обновили 340 тысяч таких устройств. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.