11:32 13.02.2026
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков
В Москве бесплатно заменили около 340 тысяч электросчетчиков

Около 340 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве за год

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭлектрик устанавливает современные электросчетчики
Электрик устанавливает современные электросчетчики - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Электрик устанавливает современные электросчетчики. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Порядка 340 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, за прошлый год обновили 340 тысяч таких устройств. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.
Кабина лифта - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Москве за год заменили около 4,5 тысячи лифтов
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
