Более 700 метров нового газопровода проложат в Южном Бутово в Москве

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке нового газопровода высокого давления в Южном Бутове. Проект направлен на развитие действующей газовой системы столицы. Работы начались в конце 2025 года на участке между улицами Поляны и Бартеневской. Здесь проложат более 700 метров современных полиэтиленовых труб, которые отличаются высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному внешнему воздействию, а также более длительным сроком службы", - говорится в сообщении.