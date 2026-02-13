Рейтинг@Mail.ru
Более 700 метров нового газопровода проложат в Южном Бутово в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:14 13.02.2026
Более 700 метров нового газопровода проложат в Южном Бутово в Москве
Более 700 метров нового газопровода проложат в Южном Бутово в Москве
Специалисты городского хозяйства Москвы проложат более 700 метров нового газопровода в Южном Бутово, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:14:00+03:00
2026-02-13T11:14:00+03:00
Более 700 метров нового газопровода проложат в Южном Бутово в Москве

Специалисты проложат более 700 метров нового газопровода в Южном Бутове

Строительство газопровода
Строительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы проложат более 700 метров нового газопровода в Южном Бутово, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке нового газопровода высокого давления в Южном Бутове. Проект направлен на развитие действующей газовой системы столицы. Работы начались в конце 2025 года на участке между улицами Поляны и Бартеневской. Здесь проложат более 700 метров современных полиэтиленовых труб, которые отличаются высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному внешнему воздействию, а также более длительным сроком службы", - говорится в сообщении.
На портале добавили, что на новом газопроводе будут установлены два современных запорных устройства отечественного производства, они управляются дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", что позволяет намного быстрее отреагировать на нештатную ситуацию — подачу газа можно перекрыть за полторы минуты.
Стоительство газопровода - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
2 февраля, 10:17
 
