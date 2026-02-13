Рейтинг@Mail.ru
В Москве обнаружили клад со старинными монетами - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:40 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074099801.html
В Москве обнаружили клад со старинными монетами
В Москве обнаружили клад со старинными монетами - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве обнаружили клад со старинными монетами
Клад со старинными монетами обнаружили в Москве в ходе реставрации исторической городской усадьбы - палат Аверкия Кириллова, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:40:00+03:00
2026-02-13T10:40:00+03:00
культура
москва
музей москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074098194_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_c3549e6e584a9e40e6699fed78b28b03.jpg
https://ria.ru/20250612/pechat-2022443955.html
https://ria.ru/20260207/moskva-2072921772.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074098194_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_d17bea192a80112de2dc8dddee2edaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, музей москвы
Культура, Москва, Музей Москвы
В Москве обнаружили клад со старинными монетами

В Москве при реставрации усадьбы нашли клад со старинными монетами

© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКлад со старинными монетами, обнаруженный на Берсеневской набережной в Москве
Клад со старинными монетами, обнаруженный на Берсеневской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Клад со старинными монетами, обнаруженный на Берсеневской набережной в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Клад со старинными монетами обнаружили в Москве в ходе реставрации исторической городской усадьбы - палат Аверкия Кириллова, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице обнаружили клад со старинными монетами во время реставрации исторической городской усадьбы середины XVII - начала XVIII века - палат Аверкия Кириллова. Они расположены на Берсеневской набережной (дома 18, 20, 22, строение 3)", - говорится в сообщении.
Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В Москве археологи нашли печать времен Ивана III
12 июня 2025, 10:32
Отмечается, что при вскрытии полов второго этажа специалисты нашли расколотый чернолощеный кувшин и более 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Они оказались в прекрасной степени сохранности, с хорошим читающимся штампом и в большинстве своем лежали рядом с сосудом.
"Сотрудники департамента культурного наследия города Москвы совместно со столичными археологами под охраной представителей министерства внутренних дел Российской Федерации изъяли находку. Фрагменты чернолощеного кувшина также собрали, и он будет восстановлен реставраторами", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с законодательством клад передали под охрану в московскую полицию, а исследования и работы по переборке грунта в настоящее время продолжаются.
"Кроме того, во время работ обнаружили фрагменты полихромных изразцов, костяной свисток и нательный крест. Все найденные артефакты передадут на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации - в Музей Москвы, где начнется научная нумизматическая и историческая обработка находок", - подчеркивается в сообщении.
Клад серебряных монет, обнаруженный в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Министр культуры сообщила об уникальной археологической находке в Москве
7 февраля, 19:05
 
КультураМоскваМузей Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала