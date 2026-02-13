В Москве обнаружили клад со старинными монетами

Клад со старинными монетами, обнаруженный на Берсеневской набережной в Москве

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Клад со старинными монетами обнаружили в Москве в ходе реставрации исторической городской усадьбы - палат Аверкия Кириллова, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице обнаружили клад со старинными монетами во время реставрации исторической городской усадьбы середины XVII - начала XVIII века - палат Аверкия Кириллова. Они расположены на Берсеневской набережной (дома 18, 20, 22, строение 3)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при вскрытии полов второго этажа специалисты нашли расколотый чернолощеный кувшин и более 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Они оказались в прекрасной степени сохранности, с хорошим читающимся штампом и в большинстве своем лежали рядом с сосудом.

"Сотрудники департамента культурного наследия города Москвы совместно со столичными археологами под охраной представителей министерства внутренних дел Российской Федерации изъяли находку. Фрагменты чернолощеного кувшина также собрали, и он будет восстановлен реставраторами", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с законодательством клад передали под охрану в московскую полицию, а исследования и работы по переборке грунта в настоящее время продолжаются.