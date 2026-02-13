https://ria.ru/20260213/moskva-2074078315.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Осадки в виде снега и дождя, низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:30:00+03:00
2026-02-13T08:30:00+03:00
2026-02-13T08:30:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg
https://ria.ru/20260213/orvi-2074059743.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_568:0:2733:1624_1920x0_80_0_0_829a50cda09c6d9d6cf0b708a7356807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются снег с дождем и до плюс трех градусов