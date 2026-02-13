Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.02.2026
08:30 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074078315.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Осадки в виде снега и дождя, низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.02.2026
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются снег с дождем и до плюс трех градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Осадки в виде снега и дождя, низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода в Москве сегодня будет облачная, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, постепенно переходящего в отдельных районах в дожди. В утренние часы местами осадки могут быть сильными. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье от минус 1 градуса на севере до плюс 4 - на юге", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное слабо растет, к вечеру барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба.
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
