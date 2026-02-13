Рейтинг@Mail.ru
08:12 13.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве будет плюсовая температура
Синоптик рассказал, когда в Москве будет плюсовая температура
Синоптик рассказал, когда в Москве будет плюсовая температура

В Москве во второй половине пятницы ожидается плюсовая температура

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первая в этом году плюсовая температура придет в Москву во второй половине дня в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Оттепель в столичный регион слегка запаздывает. Мы ожидали, что она уже ночью придет, пока оттепельные температуры смогли проникнуть только на юг Подмосковья. В Москве пока минус 1,7 градусов, но прогноз не меняется. Во второй половине дня оттепель придет в Москву", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что постепенно положительные температуры распространятся и по всей территории Московской области.
Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?
12 февраля, 16:02
 
