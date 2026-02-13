Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в жилье по реновации
13.02.2026
Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в жилье по реновации
Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в жилье по реновации
Около 17,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 13.02.2026
Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в жилье по реновации

Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в новое жилье по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 17,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Улучшение жизни москвичей – одна из основных задач программы реновации. Мы переселяем жителей из домов старого фонда в современные новостройки, квартиры в которых уже с улучшенной отделкой. В 2025 году в новое жилье переехали около 17,5 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на востоке Москвы новое жилье получили свыше 4 тысяч семей, а на севере – еще около 2,7 тысячи. На севере-востоке города новоселье отпраздновали более 2,2 тысячи семей.
На этапе переселения для москвичей работает сервис "Помощь в переезде", благодаря которому жители могут бесплатно заказать грузчиков и транспорт для перевозки вещей в новое жилье, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тысяч москвичей.
