Ефимов: в 2025 году около 17,5 тысячи семей переехали в жилье по реновации

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 17,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Улучшение жизни москвичей – одна из основных задач программы реновации. Мы переселяем жителей из домов старого фонда в современные новостройки, квартиры в которых уже с улучшенной отделкой. В 2025 году в новое жилье переехали около 17,5 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что на востоке Москвы новое жилье получили свыше 4 тысяч семей, а на севере – еще около 2,7 тысячи. На севере-востоке города новоселье отпраздновали более 2,2 тысячи семей.

На этапе переселения для москвичей работает сервис "Помощь в переезде", благодаря которому жители могут бесплатно заказать грузчиков и транспорт для перевозки вещей в новое жилье, добавляется в пресс-релизе.