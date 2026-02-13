https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074075680.html
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram - РИА Новости, 13.02.2026
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:58:00+03:00
2026-02-13T07:58:00+03:00
2026-02-13T07:58:00+03:00
технологии
telegram
иван соловьев (юрист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_42b326d0aef17bf15d54206e81e338af.jpg
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074070764.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_205:0:2796:1943_1920x0_80_0_0_f95be9fa2a1005dceddf1bf4d7850bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, иван соловьев (юрист)
Технологии, Telegram, Иван Соловьев (юрист)
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
РИА Новости: мошенники используют специфические схемы обмана в Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Для Telegram
характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев
.
Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат.
"Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.