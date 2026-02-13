Рейтинг@Mail.ru
07:58 13.02.2026
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
© REUTERS / Dado RuvicЛоготип Telegram
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип Telegram. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Мошенники используют специфические схемы обмана в мессенджере Telegram, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Для Telegram характерны свои специфические схемы обмана. В первую очередь фейковые коллеги, руководители, друзья. ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы", - сказал Соловьев.
Кроме того, по его словам, Telegram лучше всего адаптирован для использования дипфейков и ситуационного мошенничества в преддверии праздников и памятных дат.
"Создаются Telegram-каналы с якобы привлекательными предложениями товаров и услуг", - подчеркнул юрист.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мошенники стали использовать звонки для выманивания кодов подтверждения
Вчера, 06:14
 
