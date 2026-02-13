Рейтинг@Mail.ru
Мошенники усложнили схемы обмана россиян, сообщил юрист - РИА Новости, 13.02.2026
02:55 13.02.2026
Мошенники усложнили схемы обмана россиян, сообщил юрист
россия, иван соловьев (юрист)
Россия, Иван Соловьев (юрист)
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Мошенники усложнили схемы обмана россиян, преследуя цель не только хищения денег, но и вербовки для совершения тяжких преступлений, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"В целом интенсивность цифровых атак на российских граждан не снижается. Усложнились и цели преступной деятельности. Если раньше это были денежные средства, то сейчас это еще и вербовка для совершения тяжких преступлений", - сказал Соловьев.
По его словам, эффективность и прибыльность онлайн-схем обмана привели к расширению мошеннических колл-центров за пределами России.
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
12 февраля, 02:23
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
12 февраля, 02:23
 
Россия
Иван Соловьев (юрист)
 
 
