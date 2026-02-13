https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074061149.html
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров
Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель... РИА Новости, 13.02.2026
общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается", - предупредили эксперты.
Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. "Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность", - предупреждают в "Мошеловке".
Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца.
"Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица", - заключили эксперты.