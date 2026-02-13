Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074061149.html
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров - РИА Новости, 13.02.2026
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров
Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:22:00+03:00
2026-02-13T02:22:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260212/mvd-2073921619.html
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073810571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров

РИА Новости: мошенники обманывают россиян через объявления о продаже автотоваров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается", - предупредили эксперты.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"
12 февраля, 14:54
Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. "Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность", - предупреждают в "Мошеловке".
Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца.
"Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица", - заключили эксперты.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
12 февраля, 07:24
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала