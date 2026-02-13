Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна

Согласно данным о начальных ценах аукционов, общая сумма закупок могла составить около 190,6 миллиона рублей. Однако участники предлагали цены ниже, обозначенных первоначально заказчиками. В результате колония №5 купила оборудование за 16,4 миллиона рублей (исполнитель ООО "Тентрейд"), колония №1 за 15,6 (ООО "Комплект-С"), колония №7 за 23,2 (подрядчиком являлся бизнесмен Евгений Величко), колония №2 за 52,5 (предприниматель Ольга Килякова) и за 38,4 (ООО "Региональное снабжение предприятий"). При этом на конкурс колонии №6 никто из поставщиков не подал заявки, указано в протоколе.