Рейтинг@Mail.ru
Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/mordovija-2074311573.html
Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна
Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна - РИА Новости, 13.02.2026
Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна
Четыре исправительных колонии в Мордовии закупили аппараты для приготовления попкорна, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:21:00+03:00
2026-02-13T23:21:00+03:00
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/88/1555798889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26e947df2bd9f58527453c66701aa4ed.jpg
https://ria.ru/20250608/koloniya-2021589733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/88/1555798889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3e67123e23ab72c3f993a971574892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна

РИА Новости: в Мордовии 4 колонии закупили аппараты для приготовления попкорна

© Фото : Unsplash/Christian WiedigerПопкорн
Попкорн - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Unsplash/Christian Wiediger
Попкорн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Четыре исправительных колонии в Мордовии закупили аппараты для приготовления попкорна, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Аукционы для определения поставщиков аппаратов для приготовления попкорна объявляли за последние три года исправительные учреждение ФСИН республики №1, №2, №5, №6 и №7, следует из документов аукционов, с которыми ознакомилось агентство. При этом колония №2 закупала в прошлом году подобное устройство повторно. Во время первого конкурса в 2024 году также приобретался аппарат для приготовления сладкой ваты.
Согласно данным о начальных ценах аукционов, общая сумма закупок могла составить около 190,6 миллиона рублей. Однако участники предлагали цены ниже, обозначенных первоначально заказчиками. В результате колония №5 купила оборудование за 16,4 миллиона рублей (исполнитель ООО "Тентрейд"), колония №1 за 15,6 (ООО "Комплект-С"), колония №7 за 23,2 (подрядчиком являлся бизнесмен Евгений Величко), колония №2 за 52,5 (предприниматель Ольга Килякова) и за 38,4 (ООО "Региональное снабжение предприятий"). При этом на конкурс колонии №6 никто из поставщиков не подал заявки, указано в протоколе.
На ряде маркетплейсов в РФ небольшие устройства для приготовления попкорна в домашних условиях в среднем стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цены на профессиональные аппараты, как правило, начинаются от 150 тысяч рублей, за некоторые требуется отдать более миллиона рублей. Эти машины характеризуются высокой производительностью и наличием дополнительных функций.
Колония УФСИН в Мордовии, где содержатся осужденные украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии
8 июня 2025, 07:21
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала