Мордовские колонии закупили аппараты для приготовления попкорна
Четыре исправительных колонии в Мордовии закупили аппараты для приготовления попкорна, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Четыре исправительных колонии в Мордовии закупили аппараты для приготовления попкорна, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Аукционы для определения поставщиков аппаратов для приготовления попкорна объявляли за последние три года исправительные учреждение ФСИН
республики №1, №2, №5, №6 и №7, следует из документов аукционов, с которыми ознакомилось агентство. При этом колония №2 закупала в прошлом году подобное устройство повторно. Во время первого конкурса в 2024 году также приобретался аппарат для приготовления сладкой ваты.
Согласно данным о начальных ценах аукционов, общая сумма закупок могла составить около 190,6 миллиона рублей. Однако участники предлагали цены ниже, обозначенных первоначально заказчиками. В результате колония №5 купила оборудование за 16,4 миллиона рублей (исполнитель ООО "Тентрейд"), колония №1 за 15,6 (ООО "Комплект-С"), колония №7 за 23,2 (подрядчиком являлся бизнесмен Евгений Величко), колония №2 за 52,5 (предприниматель Ольга Килякова) и за 38,4 (ООО "Региональное снабжение предприятий"). При этом на конкурс колонии №6 никто из поставщиков не подал заявки, указано в протоколе.
На ряде маркетплейсов в РФ
небольшие устройства для приготовления попкорна в домашних условиях в среднем стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цены на профессиональные аппараты, как правило, начинаются от 150 тысяч рублей, за некоторые требуется отдать более миллиона рублей. Эти машины характеризуются высокой производительностью и наличием дополнительных функций.