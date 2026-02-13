В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре молятся за пропавшую трудницу Наталью и помогают в ее поисках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в ее поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. Используются квадрокоптеры, также привлечены кинологические службы.

"Братия молится за нее, чтобы она нашлась, и помогает в поиске", - сказал Шишков.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.