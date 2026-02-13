Рейтинг@Mail.ru
В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:55 13.02.2026 (обновлено: 16:06 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/monastyr-2074205728.html
В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу
В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу - РИА Новости, 13.02.2026
В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу
В Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре молятся за пропавшую трудницу Наталью и помогают в ее поисках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:55:00+03:00
2026-02-13T16:06:00+03:00
религия
религия
происшествия
екатеринбург
валаам
валаамский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961989107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_214feae27e900d6b681cc9b97d71ab3d.jpg
https://ria.ru/20260213/patriarkh-2074203204.html
екатеринбург
валаам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961989107_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3400abdd7355eab542a1310b7fa99a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, происшествия, екатеринбург, валаам, валаамский монастырь
Религия, Религия, Происшествия, Екатеринбург, Валаам, Валаамский монастырь
В Валаамском монастыре молятся за пропавшую трудницу

Шишков: Валаамский монастырь помогает в поисках пропавшей трудницы

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре молятся за пропавшую трудницу Наталью и помогают в ее поисках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в ее поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. Используются квадрокоптеры, также привлечены кинологические службы.
"Братия молится за нее, чтобы она нашлась, и помогает в поиске", - сказал Шишков.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал о "самом опасном моменте" в развитии цивилизации
Вчера, 15:48
 
РелигияРелигияПроисшествияЕкатеринбургВалаамВалаамский монастырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала