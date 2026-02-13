Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат

КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Раскол в отношениях между США и Евросоюзом ставит Молдавию в сложное положение, поскольку стране нужно выбрать, с кем строить партнерские отношения, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Накануне Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году трещины между Соединенными Штатами и Европейским союзом видны как никогда. Молдавия, оказавшись между противоречиями Запада, кажется, неспособна на решительный рывок. История неуклонно движется вперед, оставляя позади тех, кто колеблется, чтобы взять свою судьбу в свои руки, сметая нерешительных", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, власти Молдавии должны строить последовательную стратегию внешней политики, но вместо этого видна лишь дезориентация. Он полагает, что руководство страны должно проявить решительность, чтобы не стать "просто носителем внешних интересов", который ради целей Запада ущемляет собственный народ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
