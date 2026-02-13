Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат

КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Раскол в отношениях между США и Евросоюзом ставит Молдавию в сложное положение, поскольку стране нужно выбрать, с кем строить партнерские отношения, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.

По его словам, власти Молдавии должны строить последовательную стратегию внешней политики, но вместо этого видна лишь дезориентация. Он полагает, что руководство страны должно проявить решительность, чтобы не стать "просто носителем внешних интересов", который ради целей Запада ущемляет собственный народ.