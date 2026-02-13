Рейтинг@Mail.ru
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 13.02.2026 (обновлено: 11:29 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/moldaviya-2074113641.html
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат - РИА Новости, 13.02.2026
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат
Раскол в отношениях между США и Евросоюзом ставит Молдавию в сложное положение, поскольку стране нужно выбрать, с кем строить партнерские отношения, считает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:27:00+03:00
2026-02-13T11:29:00+03:00
в мире
молдавия
россия
сша
владимир филат
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260212/moldaviya-2074053434.html
https://ria.ru/20260203/sng-2072054618.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, сша, владимир филат, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, США, Владимир Филат, Мария Захарова, Евросоюз
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат

Филат: Молдавия оказалась перед выбором между партнерством с ЕС или с США

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Раскол в отношениях между США и Евросоюзом ставит Молдавию в сложное положение, поскольку стране нужно выбрать, с кем строить партнерские отношения, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Накануне Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году трещины между Соединенными Штатами и Европейским союзом видны как никогда. Молдавия, оказавшись между противоречиями Запада, кажется, неспособна на решительный рывок. История неуклонно движется вперед, оставляя позади тех, кто колеблется, чтобы взять свою судьбу в свои руки, сметая нерешительных", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЕС не готов содержать Молдавию за показную русофобию, заявили в "Победе"
12 февраля, 23:58
По его словам, власти Молдавии должны строить последовательную стратегию внешней политики, но вместо этого видна лишь дезориентация. Он полагает, что руководство страны должно проявить решительность, чтобы не стать "просто носителем внешних интересов", который ради целей Запада ущемляет собственный народ.
Вашингтон в январе приостановил оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России и Молдавии, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Об осложнениях в отношениях с Кишиневом говорит и тот факт, что в стране почти два года нет посла США.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат
3 февраля, 22:30
 
В миреМолдавияРоссияСШАВладимир ФилатМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала