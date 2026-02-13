В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданскому во время силовой мобилизации в Черкасской области на Украине, сообщило украинское издание "Время.ua".
"В Черкасской области сотрудник ТЦК (военкомата – ред.) стрелял во время силовой мобилизации мужчины на шиномонтаже", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Время.ua".
На опубликованной записи украинского издания видно, как около пяти мужчин в военной форме ВСУ борются с мужчиной, после чего тащат его к автомобилю. При этом во время потасовки было слышно выстрел. О пострадавших не сообщается.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
