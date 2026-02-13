Рейтинг@Mail.ru
В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине
11:16 13.02.2026
В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине
В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине
Сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданскому во время силовой мобилизации в Черкасской области на Украине, сообщило украинское издание "Время.ua". РИА Новости, 13.02.2026
в мире, черкасская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине

В Черкасской области сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время силовой мобилизации

Силовая мобилизация в Черкасской области
Силовая мобилизация в Черкасской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Силовая мобилизация в Черкасской области
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданскому во время силовой мобилизации в Черкасской области на Украине, сообщило украинское издание "Время.ua".
Черкасской области сотрудник ТЦК (военкомата – ред.) стрелял во время силовой мобилизации мужчины на шиномонтаже", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Время.ua".
На опубликованной записи украинского издания видно, как около пяти мужчин в военной форме ВСУ борются с мужчиной, после чего тащат его к автомобилю. При этом во время потасовки было слышно выстрел. О пострадавших не сообщается.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
 
В миреЧеркасская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
