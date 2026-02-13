МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданскому во время силовой мобилизации в Черкасской области на Украине, сообщило украинское издание "Время.ua".

Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.