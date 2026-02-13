Рейтинг@Mail.ru
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
15:19 13.02.2026
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
Международная космическая станция (МКС) будет оставаться на орбите еще долгое время, России и США предстоит много совместной работы, заявил в пятницу глава НАСА
россия, сша, наса, космос - риа наука
Россия, США, НАСА, Космос - РИА Наука
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА

Глава НАСА: МКС останется на орбите еще долго, РФ и США предстоит много работы

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида), 13 фев - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) будет оставаться на орбите еще долгое время, России и США предстоит много совместной работы, заявил в пятницу глава НАСА Джаред Айзекман.
"Космическая станция будет находиться на орбите еще долгое время. В предстоящие годы нам предстоит многое сделать вместе. Безусловно, у нас будет много возможностей для плодотворного общения", - сказал Айзекман в ходе пресс-конференции.
