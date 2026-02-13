Рейтинг@Mail.ru
Западные и украинские чиновники проводят встречу в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
20:48 13.02.2026
Западные и украинские чиновники проводят встречу в Мюнхене, пишут СМИ
в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Западные и украинские чиновники проводят встречу в Мюнхене, пишут СМИ

Politico: в Мюнхене началась встреча представителей Украины и ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча между высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками в "берлинском формате" началась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Согласно газете, "берлинский формат" используется для политико-стратегических консультаций среди главных партнеров Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
"Встреча высокопоставленных западных и украинских чиновников в так называемом "берлинском формате" началась на полях Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет издание.
Как сообщает Politico, на встрече присутствуют европейские союзники Украины и представители ЕС. Отмечается, что мероприятие направлено на координацию усилий по поддержке Киева и определению следующих шагов в конфликте.
Остается неизвестным, присутствует ли на встрече американская сторона.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине
10 февраля 2025, 15:50
Ранее в пятницу украинский посол в Берлине сообщил о том, что прилетевшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности Владимира Зеленского в аэропорту не встретил никто из руководства в Германии, его встречал лишь сам украинский посол.
Конференция по безопасности проходит в столице Баварии, Мюнхене, с 13 по15 февраля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2025 года заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Кадры визита Зеленского в Мюнхен - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленского в Мюнхене не встретил никто из руководства Германии
Вчера, 16:13
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Заголовок открываемого материала