МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча между высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками в "берлинском формате" началась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Согласно газете, "берлинский формат" используется для политико-стратегических консультаций среди главных партнеров Украины.
"Встреча высокопоставленных западных и украинских чиновников в так называемом "берлинском формате" началась на полях Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет издание.
Остается неизвестным, присутствует ли на встрече американская сторона.
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине
10 февраля 2025, 15:50
Ранее в пятницу украинский посол в Берлине сообщил о том, что прилетевшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности Владимира Зеленского в аэропорту не встретил никто из руководства в Германии, его встречал лишь сам украинский посол.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2025 года заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.