Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене

МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Жительница баварской столицы в преддверии крупных субботних протестов провела у КПП Мюнхенской конференции по безопасности акцию из-за поставок оружия на Украину и за мир с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщина встала у главного пропускного пункта, ведущего на оцепленную территорию. В руках она держала плакат с надписями "Мерц равно Таурус равно война с Россией". На обратной стороне плаката было написано "Где легитимный президент Украины?"
«
"Вот с этим плакатом я и в прошлом году здесь стояла. Что Зеленский недействительный и против того, что (канцлер ФРГ Фридриха - ред.) Мерц может передать Украине ракеты Таурус. Производитель находится в деревне Штробенхаузен, там тоже были демонстрации", - заявила РИА Новости, говорящая как по-немецки, так и по-русски женщина.
Она рассказала, что в этом году ситуация только ухудшилась, а стремления к миру у нового кабмина под руководством Фридриха Мерца она не наблюдает. "Народ категорически не хочет войны. Ни немцы, никто. Особенно немцы. Надо что-то делать против этого. И в демонстрациях участвовать", - пояснила она.
Женщина напомнила, что в субботу в баварской столице параллельно с Мюнхенской конференцией состоится несколько крупных демонстраций за мир, на которые придут как она сама, так и ее единомышленники, которые выступают против оружейных поставок на Украину.
«
"Мы очень болеем за Россию, и немцы тоже нас поддерживают", - добавила она.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.