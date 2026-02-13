Рейтинг@Mail.ru
Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене
20:11 13.02.2026
Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене
Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене
Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене

РИА Новости: напротив Мюнхенской конференции прошла акция за мир с РФ

Полиция на территории возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция на территории возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Жительница баварской столицы в преддверии крупных субботних протестов провела у КПП Мюнхенской конференции по безопасности акцию из-за поставок оружия на Украину и за мир с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщина встала у главного пропускного пункта, ведущего на оцепленную территорию. В руках она держала плакат с надписями "Мерц равно Таурус равно война с Россией". На обратной стороне плаката было написано "Где легитимный президент Украины?"
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мерц признал превосходство России над Евросоюзом
Вчера, 17:39
«
"Вот с этим плакатом я и в прошлом году здесь стояла. Что Зеленский недействительный и против того, что (канцлер ФРГ Фридриха - ред.) Мерц может передать Украине ракеты Таурус. Производитель находится в деревне Штробенхаузен, там тоже были демонстрации", - заявила РИА Новости, говорящая как по-немецки, так и по-русски женщина.
Она рассказала, что в этом году ситуация только ухудшилась, а стремления к миру у нового кабмина под руководством Фридриха Мерца она не наблюдает. "Народ категорически не хочет войны. Ни немцы, никто. Особенно немцы. Надо что-то делать против этого. И в демонстрациях участвовать", - пояснила она.
Женщина напомнила, что в субботу в баварской столице параллельно с Мюнхенской конференцией состоится несколько крупных демонстраций за мир, на которые придут как она сама, так и ее единомышленники, которые выступают против оружейных поставок на Украину.
«
"Мы очень болеем за Россию, и немцы тоже нас поддерживают", - добавила она.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России
31 января, 01:42
 
