Акция за мир с Россией прошла напротив конференции в Мюнхене

МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Жительница баварской столицы в преддверии крупных субботних протестов провела у КПП Мюнхенской конференции по безопасности акцию из-за поставок оружия на Украину и за мир с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Женщина напомнила, что в субботу в баварской столице параллельно с Мюнхенской конференцией состоится несколько крупных демонстраций за мир, на которые придут как она сама, так и ее единомышленники, которые выступают против оружейных поставок на Украину.