Рейтинг@Mail.ru
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 13.02.2026 (обновлено: 17:43 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/mjunhen-2074240474.html
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой" - РИА Новости, 13.02.2026
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"
Постпред США при ООН Майк Уолтц появился на сессии Мюнхенской конференции по безопасности с кепкой с надписью Make The UN Great Again ("Сделаем ООН снова... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:36:00+03:00
2026-02-13T17:43:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
дональд трамп
оон
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074239657_0:88:3000:1776_1920x0_80_0_0_7d4ec735771468c4a2bbd43947d5fb86.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074234132.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074239657_194:0:2863:2002_1920x0_80_0_0_b967c8c67e969b790d88a4bb6cdcd117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, оон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Мюнхенская конференция по безопасности
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"

На конференции в Мюнхене Уолтц появился с кепкой с "Сделаем ООН снова великой"

© Getty Images / Johannes SimonКепка с надписью "Сделаем ООН снова великой" на на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
Кепка с надписью Сделаем ООН снова великой на на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Getty Images / Johannes Simon
Кепка с надписью "Сделаем ООН снова великой" на на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц появился на сессии Мюнхенской конференции по безопасности с кепкой с надписью Make The UN Great Again ("Сделаем ООН снова великой"), передает корреспондент РИА Новости.
«
"Кепка "Сделаем ООН снова великой" — также известная как MUNGA. Я привез их для всех, но они оказались настолько популярными…", - сказал Уолтц, передав кепку модератору сессии.
Надпись на кепке, которую принес Уолтц, похожа на лозунг президента США Дональда Трампа Make America Great Again - или "Сделаем Америку снова великой".
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
Вчера, 17:12
 
В миреСШАМайк УолтцДональд ТрампООНМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала