https://ria.ru/20260213/mjunhen-2074240474.html
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой" - РИА Новости, 13.02.2026
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"
Постпред США при ООН Майк Уолтц появился на сессии Мюнхенской конференции по безопасности с кепкой с надписью Make The UN Great Again ("Сделаем ООН снова... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:36:00+03:00
2026-02-13T17:36:00+03:00
2026-02-13T17:43:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
дональд трамп
оон
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074239657_0:88:3000:1776_1920x0_80_0_0_7d4ec735771468c4a2bbd43947d5fb86.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074234132.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074239657_194:0:2863:2002_1920x0_80_0_0_b967c8c67e969b790d88a4bb6cdcd117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, оон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Мюнхенская конференция по безопасности
Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию кепку "Сделаем ООН снова великой"
На конференции в Мюнхене Уолтц появился с кепкой с "Сделаем ООН снова великой"