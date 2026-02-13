Рейтинг@Mail.ru
Миссия Crew-12 может стать первым запуском НАСА в пятницу, 13-го
13.02.2026
Миссия Crew-12 может стать первым запуском НАСА в пятницу, 13-го
Миссия Crew-12 может стать первым запуском НАСА в пятницу, 13-го
Миссия Crew-12 может стать первым запуском НАСА в пятницу, 13-го
Пилотируемая миссия НАСА и SpaceX Crew-12 с российским космонавтом Андреем Федяевым может стать первым запуском американской космической программы, состоявшимся
Миссия Crew-12 может стать первым запуском НАСА, состоявшимся в пятницу, 13-го

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© NASA / NASA Johnson
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции . Архивное фото
МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида), 13 фев — РИА Новости. Пилотируемая миссия НАСА и SpaceX Crew-12 с российским космонавтом Андреем Федяевым может стать первым запуском американской космической программы, состоявшимся в пятницу, 13-го, сообщили РИА Новости в Космическом центре НАСА, где в эти минуты продолжается предстартовая подготовка.
По словам одного из собеседников, это станет "первым запуском, назначенным на пятницу, 13-е".
Как рассказали агентству, в ходе миссии экипажу предстоит провести ряд научных исследований. Один из ключевых экспериментов направлен на изучение того, как бактерии, вызывающие пневмонию, могут приводить к долгосрочным повреждениям сердца. Ожидается, что результаты работы могут расширить понимание влияния инфекций на сердечно-сосудистую систему как в космосе, так и на Земле.
Еще одно исследование, как выяснило РИА Новости, посвящено адаптации организма к условиям низкой гравитации: астронавты будут проводить ультразвуковые обследования кровеносных сосудов, что позволит ученым точнее оценить физиологические изменения во время длительных космических полетов.
Перед отправкой на стартовую площадку экипаж Crew-12 принял участие в традиционной предполетной карточной игре. Согласно устоявшемуся ритуалу, командир должен проиграть партию — считается, что это помогает отвести возможную неудачу и способствует безопасному выполнению миссии.
Запуск запланирован на 05.15 по времени Восточного побережья США (13.15 мск). Ожидается, что экипаж будет работать на Международной космической станции около восьми месяцев. Вместе с Федяевым на орбиту отправятся астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства — француженка Софи Адено.
