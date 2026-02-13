Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генпрокуратура направила иск с Генпрокуратура направила иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодарского края Анны Миньковой на 330 миллионов рублей.

"В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы", — говорится в сообщении.

Проведенная проверка установила, что Минькова оформляла активы на родственников, чтобы скрыть истинное имущественное положение.

В конце прошлого месяца Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. До этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения.