https://ria.ru/20260213/minkova-2074231255.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани - РИА Новости, 13.02.2026
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани
Генпрокуратура направила иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодарского края Анны Миньковой на 330 миллионов... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:10:00+03:00
2026-02-13T17:10:00+03:00
2026-02-13T19:24:00+03:00
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
краснодарский край
коррупция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070516502_0:15:1135:654_1920x0_80_0_0_1f21b8620e90a5c2af4832006d1b9880.jpg
https://ria.ru/20260128/ministr-2070709863.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070516502_0:8:1131:856_1920x0_80_0_0_75b1f0f38e3a56630c3e9bf5502947c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, краснодарский край, коррупция
Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Коррупция
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани
ГП потребовала изъять имущество экс-замглавы Кубани Миньковой на 330 млн рублей
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Генпрокуратура направила иск с требованием
обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодарского края Анны Миньковой на 330 миллионов рублей.
"В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы", — говорится в сообщении.
Проведенная проверка установила, что Минькова оформляла активы на родственников, чтобы скрыть истинное имущественное положение.
В конце прошлого месяца Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. До этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения.
Бывший вице-губернатор ушла в отставку в октябре 2025 года и возглавила медиагруппу "Кубань-24". В ее зону ответственности около десяти лет входило курирование социальных объектов.