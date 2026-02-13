https://ria.ru/20260213/minjust-2074243596.html
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов - РИА Новости, 13.02.2026
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.02.2026
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст исключил из реестра иноагентов основателя обувной сети Zenden Павлова