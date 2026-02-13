Рейтинг@Mail.ru
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 13.02.2026 (обновлено: 18:43 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/minjust-2074243596.html
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов - РИА Новости, 13.02.2026
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:42:00+03:00
2026-02-13T18:43:00+03:00
общество
россия
zenden
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074269012_0:400:1200:1075_1920x0_80_0_0_dc15e33146d761ca1f95c4fbd97aadeb.jpg
https://ria.ru/20260108/rossija-2066868148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074269012_0:255:1200:1155_1920x0_80_0_0_9ffa8f93ea71a85295caf79b6d1e1eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, zenden, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Zenden, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов

Минюст исключил из реестра иноагентов основателя обувной сети Zenden Павлова

© РИА Новости / Евгений БиятовОснователь ZENDEN Андрей Павлов
Основатель ZENDEN Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Основатель ZENDEN Андрей Павлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова, сообщается на сайте ведомства.
«
"...в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен А.В. Павлов", - говорится в сообщении.
Павлов был внесен в реестр иноагентов 16 августа 2024 года.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов
8 января, 13:22
 
ОбществоРоссияZendenМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала