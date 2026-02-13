Экс-главреда газеты "Совершенно секретно" включили в реестр иноагентов

Отмечается, что Сидорова* принимала участие в создании материалов иностранной организации, включенной в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступала против СВО, является соучредителем организации, включенной в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Как рассказали в Минюст, Лацинская*, Орешников* и Охримовская* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. При этом Лацинская* осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, Орешников* является членом неонацистского объединения и неонацистской группировки, а Охримовская* распространяла фейки о ВС РФ и сотрудничает с нежелательной иностранной организацией. Все они проживают за пределами РФ.