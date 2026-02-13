Рейтинг@Mail.ru
Киев заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности - РИА Новости, 13.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 13.02.2026
Киев заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности
Киев заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности
Киев заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности

Сибига: США готовы ратифицировать договор о гарантиях безопасности для Украины

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Украинский глава МИД Андрей Сибига заявил, что США якобы готовы ратифицировать договор по предоставлению гарантий безопасности для Украины в конгрессе, проект документа практически готов.
Владимир Зеленский ранее опубликовал на своем сайте указ, свидетельствующий о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины.
"Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов", - приводит слова Сибиги украинский МИД в своем Telegram-канале.
Во вторник, 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Зеленский опубликовал указ о подготовке договоров о гарантиях безопасности
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияАндрей СибигаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
