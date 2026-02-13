Рейтинг@Mail.ru
10:12 13.02.2026 (обновлено: 10:47 13.02.2026)
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ

МИД: Россия сделает акцент на наращивании боевого потенциала сил ОДКБ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в рамках председательства в ОДКБ сделает акцент на наращивании боевого потенциала сил организации, оснащении современным оружием с учетом опыта вооруженных конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Важное значение придаем развитию силовой компоненты организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении современным вооружением. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом и опыта современных вооруженных конфликтов", - сказал Панкин на пятом совещании председателей комитетов парламентов стран-членов ОДКБ.
Совещание посвящено вопросам международных отношений, обороны и безопасности.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине
12 февраля, 10:07
 
