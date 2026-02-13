https://ria.ru/20260213/mid-2074095575.html
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ - РИА Новости, 13.02.2026
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ
Россия в рамках председательства в ОДКБ сделает акцент на наращивании боевого потенциала сил организации, оснащении современным оружием с учетом опыта... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:12:00+03:00
2026-02-13T10:12:00+03:00
2026-02-13T10:47:00+03:00
россия
одкб
в мире
александр панкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073832950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, в мире, александр панкин
Россия, ОДКБ, В мире, Александр Панкин
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ
МИД: Россия сделает акцент на наращивании боевого потенциала сил ОДКБ