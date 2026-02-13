Рейтинг@Mail.ru
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США - РИА Новости, 13.02.2026
16:56 13.02.2026 (обновлено: 17:11 13.02.2026)
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США
Китай в обозримом будущем может стать военным соперником США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.02.2026
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США

Мерц считает, что Китай в обозримом будущем может стать военным соперником США

© REUTERS / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Китай в обозримом будущем может стать военным соперником США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Китай претендует на глобальное лидерство. Основу для этого он создавал на протяжении многих лет, проявляя стратегическое терпение. В обозримом будущем Пекин может стать военным соперником США", - заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

По его мнению, Китай "систематически использует зависимость других стран" и "переосмысливает" международный порядок в своих интересах.
При этом, рассуждая о роли в мире США, Мерц отметил, что "претензии Соединенных Штатов (на лидерство - ред.) в любом случае оспариваются, а может быть, и уже утрачены".
Заголовок открываемого материала