Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США

«

"Китай претендует на глобальное лидерство. Основу для этого он создавал на протяжении многих лет, проявляя стратегическое терпение. В обозримом будущем Пекин может стать военным соперником США", - заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.