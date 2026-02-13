https://ria.ru/20260213/merts-2074225320.html
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США - РИА Новости, 13.02.2026
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США
Китай в обозримом будущем может стать военным соперником США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.02.2026
Мерц увидел в Китае возможного будущего военного соперника США
Мерц считает, что Китай в обозримом будущем может стать военным соперником США