https://ria.ru/20260213/merts-2074214496.html
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 13.02.2026
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:29:00+03:00
2026-02-13T16:29:00+03:00
2026-02-13T16:47:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdde0dc0b89c602c3fa82f3b4ca2189d.jpg
https://ria.ru/20260213/evropa-2074186739.html
германия
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebaffa4c38346fda7785f9e329b9d67c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франция, европа, фридрих мерц, эммануэль макрон
В мире, Германия, Франция, Европа, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе
Мерц начал обсуждения с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе