Рейтинг@Mail.ru
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 13.02.2026 (обновлено: 16:47 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/merts-2074214496.html
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 13.02.2026
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:29:00+03:00
2026-02-13T16:47:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdde0dc0b89c602c3fa82f3b4ca2189d.jpg
https://ria.ru/20260213/evropa-2074186739.html
германия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebaffa4c38346fda7785f9e329b9d67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, европа, фридрих мерц, эммануэль макрон
В мире, Германия, Франция, Европа, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Мерц обсудил с Макроном вопрос ядерного сдерживания в Европе

Мерц начал обсуждения с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.
"Я начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном о европейском ядерном сдерживании", - сказал Мерц, открывая заседание 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия
Вчера, 15:06
 
В миреГерманияФранцияЕвропаФридрих МерцЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала