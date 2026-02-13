Рейтинг@Mail.ru
16:09 13.02.2026 (обновлено: 17:19 13.02.2026)
в мире, германия, фридрих мерц
В мире, Германия, Фридрих Мерц
Международного порядка, "основанного на правилах", больше нет, заявил Мерц

Мерц считает, что международного порядка, "основанного на правилах", больше нет

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Международного порядка, "основанного на правовой системе и правилах", больше не существует, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«
"Международный порядок, основанный на правах и правилах, находится на грани разрушения. Боюсь, нам нужно выразиться еще яснее: этого порядка, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше нет", - сказал Мерц, открывая заседание 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность
Вчера, 14:13
 
В миреГерманияФридрих Мерц
 
 
