Международного порядка, "основанного на правилах", больше нет, заявил Мерц
Международного порядка, "основанного на правовой системе и правилах", больше не существует, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074235136_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_8744b3a1e084f7f23f1b61dfb23f2b93.jpg
Мерц: международного порядка, "основанного на правилах", больше нет
Он сообщил, что "начал обсуждения" с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.
Международного порядка, "основанного на правилах", больше нет, заявил Мерц
Мерц считает, что международного порядка, "основанного на правилах", больше нет