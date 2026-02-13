Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.02.2026
23:59 13.02.2026
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.02.2026
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что первая леди США... РИА Новости, 13.02.2026
россия
сша
меланья трамп
кирилл дмитриев
мария львова-белова
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
россия, сша, меланья трамп, кирилл дмитриев, мария львова-белова, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Меланья Трамп, Кирилл Дмитриев, Мария Львова-Белова, Российский фонд прямых инвестиций
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев

Дмитриев: Меланья Трамп делает благое дело, помогая воссоединить детей с семьями

Меланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что первая леди США Меланья Трамп делает богоугодное дело, помогая воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила за участие в этой работе первую леди США Меланью Трамп, которая, как сообщил Белый дом, вновь оказала содействие воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
«

"Первая леди Меланья Трамп тихо делает богоугодное дело, помогая украинским и российским детям воссоединиться со своими семьями", - написал Дмитриев в социальной сети X.

Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями
10 октября 2025, 19:24
10 октября 2025, 19:24
 
РоссияСШАМеланья ТрампКирилл ДмитриевМария Львова-БеловаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
