Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что первая леди США Меланья Трамп делает богоугодное дело, помогая воссоединению российских и украинских детей с их семьями.