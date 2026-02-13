Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Мерца бесом - РИА Новости, 13.02.2026
22:11 13.02.2026
Медведев назвал Мерца бесом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бесом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего об усилении немецкой армии, и напомнил РИА Новости, 13.02.2026
Медведев назвал Мерца бесом

Медведев назвал Мерца бесом после заявления об усилении немецкой армии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бесом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего об усилении немецкой армии, и напомнил ему, что сейчас не 1933 год.
В пятницу Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, напомнил о планах немецких властей как можно скорее сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе.
"Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!" - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
Вчера, 21:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
