Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля
12:21 13.02.2026
Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля
Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля
Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля
Прощание с историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге, сообщила РИА Новости его невестка Светлана. РИА Новости, 13.02.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074126537_152:162:2159:1667_1920x0_80_0_0_db5ce54cf9077105964a384cb479230e.jpg
1920
1920
true
россия, общество
Россия, Общество
Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля

Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге

© РИА Новости / Алексей КуденкоИсторик Рой Медведев
Историк Рой Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Историк Рой Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прощание с историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.
"Прощание будет во вторник, время пока точно я не могу сказать, будет в одинцовском морге. Будет кремация, а похороны уже будут после кремации в Лайково", - сказала собеседница агентства.
Историк Рой Медведев умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
 
