Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля

Прощание с историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.
2026-02-13T12:21:00+03:00
россия, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прощание с историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.
"Прощание будет во вторник, время пока точно я не могу сказать, будет в одинцовском морге. Будет кремация, а похороны уже будут после кремации в Лайково", - сказала собеседница агентства.
Историк Рой Медведев умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.